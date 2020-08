Yadier Molina revela que dio positivo a COVID-19. Yadier Molina reveló esta mañana que es uno de los 13 integrantes de los Cardenales de San Luis afectados por el COVID-19. El receptor nacido en Puerto Rico dio a conocer esta noticia en sus redes sociales y aseguró que contrajo la enfermedad pese a acatar las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de Grandes Ligas.

#STLCards All-Star catcher Yadier Molina, who was planning to catch virtually every game this season, announces that he has tested positive for COVID-19

“Me entristece haber dado positivo por COVID-19, incluso después de haber seguido con las recomendaciones de prevención. Haré todo lo que esté a mi alcance para regresar lo antes posible para los fanáticos de los Cardinals, la ciudad de San Luis y mis compañeros de equipo”, escribió el boricua en su cuenta de Instagram.

Asimismo, los Cardenales informaron que, además de Molina, Paul DeJong, Edmundo Sosa, Rangel Ravelo, Junior Fernández y Kody Whitley dieron positivo a las pruebas de detección de coronavirus. Los restantes casos confirmados corresponden a integrantes del staff del equipo.

Tras culminar su serie ante los Mellizos de Minnesota, los Cardenales revelaron que dos peloteros habían contraído la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2. Debido a estos, el equipo comenzó un proceso de aislamiento en el hotel en el que se encuentran hospedados desde el jueves pasado en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin.

We are aware that Yadier Molina, Paul DeJong, Junior Fernández, Rangel Ravelo, Edmundo Sosa and Kodi Whitley have tested positive for COVID-19.

All six individuals made the decision to grant permission in order to release this information. pic.twitter.com/tqjcG6SNx0

— St. Louis Cardinals (@Cardinals) August 4, 2020