“Ya no tengo que pintarme las cejas”: Gianluca Vialli tras vencer el cáncer. En medio de la cuarentena por el COVID-19, la pelota sonríe. Gianluca Vialli, ex delantero de la Selección de Italia, afirmó que ha superado el cáncer de páncreas que padecía. En entrevista con el diario ‘La Repubblica’, el ex Juventus y Sampdoria, dio a conocer que tras 17 meses de tratamientos está ‘ganando la batalla’.

Gianluca, quien además fue entrenador del Chelsea de 1998 al 2000, confesó que volver a ver su pelo crecer le llena de esperanza.

Former Chelsea player-manager Gianluca Vialli has been given the all-clear following a 17-month battle with pancreatic cancer.https://t.co/ivieG7XpSi

— Sky Sports (@SkySports) April 12, 2020