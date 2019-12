Xolos de Tijuana adeuda un mes de sueldo a su equipo femenil

De acuerdo al portal Mediotiempo, las jugadoras de los Xolos de Tijuana se encuentran molestas debido a que le directiva adeuda un mes de salario a las integrantes del plantel. Las fronterizas no han recibido su pago correspondiente a noviembre y esta situación se agudiza debido a que no percibirán un sueldo en diciembre debido a que no tienen participación en el torneo.

Según lo informado por el medio ya citado, apenas hace unos días, las jugadoras del equipo canino recibieron el pago correspondiente a la segunda quincena de octubre. Sin embargo, aún se mantiene la deuda del anterior mes completo.

Esta noticia se da apenas una semana después de que se ventilara que la directiva de los Rayados de Monterrey habría incumplido con una promesa de pagar un bono a las jugadoras del equipo femenil en caso de que levantarán el trofeo de campeonas en el Apertura 2019.

Las integrantes del plantel regiomontano recibieron como compensación por su hazaña una tableta electrónica cuyo valor era cercano a los 25 mil pesos, empero, no recibieron alguna recompensa económica por superar en la gran final del torneo a los Tigres.

Esta mañana, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), anunció que buscarán darle más auge al balompié femenil en nuestro país a través la posible creación de la categoría sub 17, así como un torneo en la Liga de Ascenso.

Síguenos en Facebook ED deportes