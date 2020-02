Xóchitl Gálvez denuncia a la Conade en la FGR. La senadora panista Xóchitl Gálvez acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para levantar una denunciar; por los presuntos actos de corrupción al interior de la Comisión Nacional del Deporte y Cultura Física (Conade); dependencia encabezada por la medallista olímpica Ana Gabriela Guevara.

Presenté denuncia ante @FGRMexico para solicitar investigación sobre presuntos actos irregulares en la @CONADE, con especial énfasis en las facturas falsas. Reitero mi respeto a @anagabrielague como atleta. Sin embargo, deben realizarse las investigaciones pertinentes. pic.twitter.com/Z7jteWC1oa — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) February 24, 2020

La también secretaria de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado recordó que en la Secretaría de la Función Pública (SFP) detalló el uso de “facturas falsas” para ‘inflar’ gastos y desviar recursos.

#AquíElDato 🗣 La senadora Xóchitl Gálvez presentó una denuncia ante la @FGRMexico en contra de la @CONADE, a cargo de Ana Gabriela Guevara, por presuntos actos irregulares y facturas falsas.

📸: Redes pic.twitter.com/QdUKo5bDJs — AquíNoticiasMX (@AquiNoticiasMX) February 25, 2020

“Es posible que (Ana Gabriela Guevara) hubiera encontrado un desastre en la CONADE, pero todo parece indicar por la auditoria que se acaba de hacer pública, que hizo la propia función pública, exhibió que hay irregularidades, pagos a promotores que no deberían, pero a mí me parece que el tema más grave y más relevante es el uso de facturas falsas para comprobar gastos”, expresó Gálvez al salir de la FGR.

Presenta Xóchitl Gálvez denuncia contra Conade ante FGR https://t.co/QVsSDbAqPP pic.twitter.com/3ZOTK7cJ41 — Agencia Eikon (@A_Eikon) February 25, 2020

Xóchitl Gálvez denuncia a la Conade por corrupción

La senadora panista rechazó que tenga un problema personal con la ex corredora olímpica, sin embargo, declaró su molestia en torno a que Guevara Espinoza no haya denunciado los probables actos de corrupción dentro de la Conade.

.@XochitlGalvez presentó una denuncia ante @FGRMexico, para solicitar investigación sobre presuntos actos irregulares en la @CONADE al frente de @AnaGabrielaGue. pic.twitter.com/EC47rUlswc — La Silla Rota (@lasillarota) February 24, 2020

“La propia Ana Gabriela no ha hecho una renuncia, ella tendría que venir a renunciar en caso de que algunos de sus colaboradores hayan incurrido en alguna conducta ilícita. Al no hacerlo se convierte un poco en encubridora de estos funcionarios. Esperemos que con esto se resuelva el problema que tienen los entrenadores de no cobrar, que se ponga atención lo que está pasando en la CONADE porque tenemos los Juego Olímpicos”.

Xóchitl Gálvez denuncia a la CONADE por facturas falsas.https://t.co/ooG6539Qta — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) February 24, 2020

La semana pasada; la SFP informó sobre irregularidades en la Conade y documentó un probable daño patrimonial que ascendió a más de 50 millones de pesos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.