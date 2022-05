Ximena Labastida lista para correr en Chihuahua.

En la fecha 3 de Trucks México Series.

La joven piloto chihuahuense, Ximena Labastida, tendrá una de las participaciones más esperadas del año en Trucks México Series, corriendo por primera vez ante su afición en el Dorado Speedway, en su estado natal Chihuahua; esto el próximo 4 de junio en competencia nocturna.

A sus 13 años, Ximena Labastida es una de las representantes femeninas del automovilismo en el campeonato de desarrollo más importante de nuestro país. Trucks México Series, y ahora tendrá como compromiso el presentarse ante su afición en el óvalo de 1,000 metros de longitud enclavado en Aldama, Chihuahua.

Previo a ello, la piloto del Dynamic Motorsports, perteneciente a la Regina Sirvent Academy, podrá convivir con los aficionados en el “NASCAR Parade”. A realizarse el 3 de junio a partir de las 14 horas en el teatro del pueblo de la “Feria Santa Rita”. Así mismo, asistirá al municipio de Ojinaga para realizar una firma de autógrafos con sus fans el jueves 2 a la 1 pm

Tras esto, deberá enfrentar un par de prácticas nocturnas y la calificación ya el sábado por la tarde. Para finalmente en punto de las 7:15 de la noche encarar la tercera competencia de la temporada, a bordo de la camioneta #33 La BASTILLA Estancia Boutique/ Troop/ RedPack/ Traxión, la cual está pactada a 130 vueltas y un “Stage” programado en el giro 60.

Emir González a desafiar “El Dorado Speedway”

Leones toma ventaja sobre El Águila en el Beto Ávila

Ximena Labastida, camioneta #33: “Es una fecha muy especial para mí. Es la primera vez que estaré con mi camioneta ante la afición de Chihuahua, eso me tiene muy motivada y con muchas ganas de estar en la pista”.

“Quiero agradecer especialmente a la Gobernadora, Maru Campos y al Alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla. Por todo el apoyo que me han brindado de todo tipo, pues eso es lo que esperamos de los que nos gobiernan, estar pendientes de los deportistas, nuevamente gracias. Seguimos en un camino de aprendizaje, entendiendo cada vez más la camioneta, la categoría y al equipo que me ha dado todas las armas para hacer las cosas bien en la pista, y claro que en casa no será la excepción”, expresó Ximena.

Ximena Labastida lista para correr en Chihuahua.

Será este 4 de junio cuando Ximena Labastida encare en casa la 3ra fecha de la temporada 2022 de Trucks México Series durante la visita de NASCAR México Series, al Dorado Speedway, de Chihuahua.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen