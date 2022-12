Ximena Juárez Franco busca trascender.

La alumna de Il Shim Taekwondo Xalapa participará en el selectivo nacional en busca de un lugar en el equipo mexicano escolar.

El objetivo es el Primer Campeonato Mundial Escolar y la Gymnasiada Mundial.

“Espero poder dar grandes resultados para el estado de Veracruz”, expresó la xalapeña Ximena Juárez Franco, integrante de Il Shim Taekwondo Xalapa, quien participará en el Campeonato Preselectivo Nacional Escolar de la especialidad, a desarrollarse en la Ciudad de México.

“Esta es mi primera experiencia a nivel nacional, por lo que me he preparado no solo en el aspecto físico, entrenando todos los días, incluidos los días de descanso”,expresó la taekwondoína,quien es estudiante de la Escuela Secundaria General 5 de Xalapa.

Añadió que su preparación también ha sido en el aspecto emocional, porque su objetivo es dar lo mejor de sí mismo y ser un ejemplo para sus compañeros de Il Shim Taekwondo Xalapa.

“Mostrarles que si trabajamos con constancia y disciplina podemos alcanzar nuestros sueños, por ello, también me he preparado emocionalmente para aprender a controlar mis emociones y el nerviosismo que un evento así de grande representa.

“Espero poder dar grandes resultados para el estado de Veracruz, mi familia que siempre me apoya en todo y para mi escuela Il Shim Taekwondo Xalapa”, afirmó la exponente de la modalidad de poomsae (formas).

El selectivo se desarrollará viernes y sábado en el Gimnasio del Deportivo “Plan Sexenal” de la Ciudad de México, lo avala la Federación Mexicana de Deporte Escolar (FEMEDEES) y es la última oportunidad que tienen los taekwondoínes para integrar la selección nacional escolar.

El selectivo es con miras al Primer Campeonato Mundial Escolar (“1st ISF World School Championship Taekwondo”), de la Federación Internacional de Deporte Escolar (ISF por sus siglas en inglés), programado del 26 de junio al cuatro de julio del 2023 en Mazatlán, Sinaloa.

Además de la Gymnasiada Mundial, programada para agosto del 2023 en Río de Janeiro, Brasil.

TRASCENDER

La ex seleccionada nacional, sabonim Graciela García Calderón Tobalina, cinta negra 3er Dan y directora técnica de la organización xalapeña, enfatizó que el objetivo del trabajo con Ximena Juárez Franco es lograr un sitio en la representación nacional.

“Esperamos muy buenos resultados en su desempeño en el selectivo nacional.

Tengo trabajando con ella siete años, se dice fácil, pero realmente ha sido un camino bastante largo.

“Es una joven muy disciplinada, trabaja muy fuerte, entrenamos técnicamente todos los días, incluido los fines de semana y espero que podamos acceder a un evento de talla internacional”, manifestó Calderón Tobalina, medallista internacional en poomsae en Colombia 2011.

Calderón Tobalina, quien también es vicepresidente de a Asociación Veracruzana de Deporte Escolar (AVDE), señaló que el objetivo con Ximena Juárez Franco es trabajar fuerte con ella y la expectativa es obtener resultados muy altos.

