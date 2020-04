XFL se declara en bancarrota y desaparece en su primer año. La pandemia de COVID-19 cobró su primera víctima mortal en el mundo de los deportes. Afortunadamente no hablamos de una deportista, sino de una liga. Tres días después de despedir a todos sus empleados y de poner en duda su regreso para 2021, la XFL informó que se había declarado en bancarrota.

A través de un correo electrónico, la debutante liga de futbol americano anunció su desaparición y lamentó su partida tan repentina e inesperada. Asimismo, agradeció la confianza depositada por las televisoras y sus patrocinadores; y aprovechó para despedirse de los aficionados que siguieron las acciones por poco más de un mes.

BREAKING: XFL files for bankruptcy. N bankruptcy filing reveals that WWE actually does own part of league (23.5% of Class B stock). Among the creditors — Bob Stoops ($1M), Marc Trestman ($777K), Ticketmaster ($655K), other coaches ($583K) and MetLife Stadium lease ($368K). pic.twitter.com/PRj3CXAnkv

“Es un momento desconsolador para muchos, incluyendo a nuestros apasionados aficionados, jugadores y personal, y les agradecemos a todos ellos, a nuestros aliados televisivos y a muchos estadounidenses que recurrieron a la XFL por su amor al fútbol americano”, comunicó la Liga en un comunicado

De acuerdo al documento ingresado en la Corte Federal de Bancarrota en Delaware, la Liga tiene entre 10 millones un dólar y 50 millones de dólares en activos y pasivos. Asimismo, los ex entrenadores Bob Stroops y Marc Trestman son algunos de los acreedores con los mayores créditos no garantizados (1 mdd y 777 mil dólares respectivamente).

XFL has filed for Chapter 11 bankruptcy listing both assets and liabilities in the range of $10-50 million.

There is a breakdown of ownership with WWE listed in control of 23.5% of Class B shares with the rest held by Vince McMahon.

Attached are the top eight creditors. pic.twitter.com/BNsgV1NEKt

— John Pollock (@iamjohnpollock) April 13, 2020