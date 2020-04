XFL no regresaría en 2021 debido a la pandemia de COVID-19. La pandemia de COVID-19 ha afectado a prácticamente todas las ligas de varios deportes a lo largo del mundo, pero sus efectos se podrían sentir más allá de este 2020. La XFL, naciente liga de futbol americano en Estados Unidos, tuvo que dar por terminada su temporada inaugural por la crisis sanitaria, empero, parece que también se despediría para el siguiente año.

Breaking: XFL is suspending operations and has laid off all of its employees because of the COVID-19 pandemic, per @FieldYates pic.twitter.com/j2xiwWAzE9

De acuerdo a ESPN, este viernes la XFL comunicó a sus empleados la posibilidad de que no se reanude este circuito en 2021. Aunque, Jeffrey Pollack, director de la Liga, no mencionó una posible bancarrota, una persona que estuvo en la conferencia telefónica aseguró que es el fin de este proyecto.

The XFL has suspended all operations and currently has no plans to return in 2021, sources tell @SeifertESPN and @FieldYates . https://t.co/64GOcCL9J8

“Está hecho. No va a volver”, declaró a ESPN un empleado con conocimiento de lo expresado por Pollack. Oliver Luck, comisionado de la XFL, no confirmó esta noticia y se desconoce si continúa en su cargo o si decidió dar un paso al costado tras el descarrilamiento de este certamen.

Asimismo, Pollack habría despedido a la mayoría del personal que labora en esta Liga, con el objetivo de minimizar las pérdidas económicas por la repentina suspensión de todas las actividades.

The #XFL has suspended its Day to Day operations effective immediately and all team and league employees have been terminated

The statement was read to employees through a conference call by League President Jeffrey Pollack. No questions were taken. Call lasted all of 10 minutes

