Xavi renueva con Al Sadd pero hay cláusula blaugrana.

Renovó contrato con el club con el que ya ganó la Copa y Supercopa qatarí. La prensa español asegura que el entrenador catalán habría pedido una cláusula para salir en caso de que el Barcelona lo busque para sentarse en el banquillo blaugrana.

“Feliz de renovar mi contrato con Al Sadd. Estoy trabajando con la gerencia del club durante el período actual en una serie de cuestiones. Incluida la renovación del contrato de Akram Afif y la firma de jugadores extranjeros para reemplazar a Gabi y Marco Fabián”. Comentó Xavi Hernández.

Xavi: Happy to renew my contract with #AlSadd, I’m working with the club’s management during the current period on a number of issues, including the renewal of Akram Afif’s contract, and signing foreign players to replace Gabi and Marco Fabianhttps://t.co/y5yUunEkzG pic.twitter.com/oamTseHo9Z

