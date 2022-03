Xavi: Messi tendrá puertas abiertas mientras sea entrenador.

El técnico admitió que le gustaría dirigir al argentino, también dijo que ve difícil ganar LaLiga esta temporada.

Previo al Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, Xavi Hernández técnico de los culés habló sobre Lionel Messi, a quien le abrió las puertas para regresar al club que actualmente dirige.

“Yo creo que Messi es el mejor jugador de la historia y evidentemente de la historia del club y tendrá las puertas abiertas mientras yo sea entrenador aquí como si quiere venir cada día. Es el mejor, creo que como club le debemos un homenaje grande porque se lo merece, pero él tiene contrato con el Paris Saint-Germain”, señaló.

Luego de temporada que Xavi ha hecho al mando del Barça fue claro al creer que está lejana la posibilidad de ganar LaLiga esta temporada, más allá del resultado que obtengan ante el conjunto blanco.

“Sinceramente, hablar de ganar la Liga lo veo remoto y difícil. Pero ganar mañana nos acercaría a nuestro objetivo de clasificarnos para la Champions League”, sentenció.

Real Madrid deberán afrontar el partido con la importancia ausencia de Karim Benzema , una baja Xavi explicó que no cambiará el planteamiento del Barça.

“Lleva dos o tres años siendo uno de los mejores ‘9’ del mundo, para ellos es una baja sensible. Pero para nosotros no cambia nada, el planteamiento será el mismo”, sentenció.

“Karim y Mendy no pueden jugar mañana y se quedan aquí la próxima semana para trabajar con nosotros”, confirmó Ancelotti en rueda de prensa. “Karim tiene 34 años y a veces puede pasar, molestias muy pequeñas de las que se recupera muy pronto y cuando ha vuelto ha marcado la diferencia.

“Tenemos dos semanas para trabajar con él y cuando vuelva marcará las diferencias como antes. No me preocupa que no juegue mañana porque estaré en el final de temporada siendo muy importante”, añadió.

