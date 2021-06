Xavi Hernández se dice preparado para dirigir al Barcelona.

El entrenador del Al Sadd respetó que Koeman se quedara y dijo que no llegará al club catalán vía Barça B.

Xavi Hernández, exjugador y multicampeón con el FC Barcelona, dijo este jueves a la prensa que si bien se encuentra listo para dirigir al conjunto blaugrana, respetó la decisión de la continuidad de Ronald Koeman y descartó que haya hablado al respecto con Joan Laporta.

“Yo en el mercado estoy siempre. Tengo muy buena relación con Laporta, al final él está para tomar decisiones y no he podido hablar con él ni con nadie de la junta directiva últimamente.

“Han decidido seguir con un entrenador que tiene contrato, que es Koeman y es una leyenda, y hay que respetarlo”. Indicó Xavi Hernández en la presentación de su campus de verano en el Santander Work Café del paseo de Gracia y que reprodujo la agencia de noticias EFE.

Respecto a sus intenciones de dirigir al FC Barcelona, Xavi Hernández dijo que sí le interesa. Pero no por la vía del Barça B, pues su experiencia la tiene por dirigir al Al Sadd de Catar.

“Es un sueño y una ilusión volver al club, pero no tengo ninguna prisa, aunque estoy preparado y así lo siento. Yo no me desmarqué de nadie porque no me marqué con nadie. Ya dejé claro que no sería activo en las elecciones del Barça”.

“No es hacer un paso previo de entrenar al Barça B antes de hacerlo con el primer equipo”. Además de que dijo que si bien ha tenido contacto con Lionel Messi, Sergio Busquets, Ter Stegen y Sergio Roberto, el tema central no es su posible vuelta al equipo catalán.

Finalmente, sobre Busquets, quien dio positivo de COVID-19 con la Selección de España de cara a la Euro 2020. Indicó que Luis Enrique debe aguardar para contar con él en el torneo, algo que el estratega del combinado español ya se pronunció.

