Xavi Hernández lo multan en Qatar por romper la cuarentena.

El español y su cuerpo técnico.así como algunos jugadores recibieron una multa económica de 2 mil 300 euros por parte de la Federación de Fútbol de Qatar, por romper las normas preventivas contra el coronavirus.

Hace unos días se confirmó que el estratega español dio positivo por coronavirus y él mismo había comentado que se aislaría, incluso se perdío juegos en el banquillo producto del aislamiento, pero no pudo más y al salir fue sancionado.

En un comunicado por parte de la federación se señala que el motivo fue por “no cumplir los protocolos del Ministerio de Sanidad Pública, incluyendo el incumplimiento de un compromiso de cuarentena domiciliaria”.

El estratega de Al-Sadd también se dio tiempo para presentar a su nuevo refuerzo, el futbolista español Santi Cazorla.

“Cazorla pone bolígrafo en papel para convertirse en oficial #AlSadd jugador”.

📸 @19SCazorla puts pen to paper to become an official #AlSadd player pic.twitter.com/1Qe715RhYH

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) August 6, 2020