Xavi Hernández asegura que desea dirigir al Barcelona.

El técnico de Al Sadd dice que respeta a Koeman, pero no oculta su sueño.

El exfutbolista español Xavi Hernández, sentenció que quiere dirigir a Barcelona, es el sueño que ha tenido y no se esconde. Los culés cayeron goleados con triplete de Mbappé y la era Koeman vive una severa crisis.

Barcelona perdió 1-4 con PSG la ida de los Octavos de Final en Champions League, son subíderes de LaLiga por debajo de Atlético y empatado con Real Madrid, perdieron la Supercopa con Athletic de Bilbao y cayeron en la ida de semifinales de Copa del Rey con Sevilla.

PSG golea a Barcelona con hat trick de Kylian Mbappé. PSG dio un duro golpe a Barcelona que lo puso prácticamente en los cuartos de final de la Champions League.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino fue más ambicioso y contundente al vencer 4-1 en el Camp Nou a los Blaugranas, gracias a un hat trick de Kylian Mbappé (32’, 65’ y 85’) y un tanto más de Moise Kean (70’).

“Todo el mundo me ve como entrenador del Barcelona. Yo respeto mucho al Barça, a Koeman, el actual entrenador. Pero ojalá. No quiero esconder que me gustaría entrenar al Barcelona, pero respetando siempre al actual entrenador que hay ahora y al club, que está en plena competición, y les deseo lo mejor”, agregó Xavi.

A pesar de ser prudente en sus declaraciones y la expresión de su deseo, Xavi Hernández fue claro en el mensaje que mandó a la entidad culé que ya lo buscó en 2020 cuando corrieron a Ernesto Valverde.

“Soy del Barcelona desde que tengo conciencia. Y ahora hay unas elecciones y vamos a ver qué presidente sale dentro de un mesecito. Claro que sí: es una ilusión entrenar al Barcelona, sin ninguna duda”, señaló.

