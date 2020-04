Xavi: Guardiola es el mejor entrenador del mundo.

El ex jugador de Barcelona habló sobre ‘Pep’ y lo destacó sobre los otros directores técnicos.

Xavi dejó el fútbol hace tiempo y se convirtió en entrenador.

En diálogo con la televisión del Manchester City, el ex capitán del Barcelona habló de su relación con Josep Guardiola: “Hablamos a menudo, tengo buena relación.

El verano nos vimos y fuimos a comer y muy bien, la verdad que todo yo lo considero el mejor entrenador del momento, del mundo. Por lo tanto todo lo todo lo que puede aportar a mí será bienvenido no, lo siguiente. Es un privilegio tenerle cerca para aportar cosas”.

Además el técnico del Al-Sadd recordó el paso de ‘Pep’ en el conjunto Culé: “Siendo Guardiola entrenador no tenia ninguna duda”.

“Es verdad que el primer año le costó porque siempre se requiere una adaptación a todo estilo, todo modelos o incluso a otra cultura u otra historia”.

“Pero no tenía ninguna duda de que Guardiola iba a tener éxitos. A parte lo he dicho muchas, muchas, entrevistas: necesitaba solo tiempo”.

“Mi idea es que el jugador disfrute y yo entiendo que disfruta a partir de tener de tener el balón yo quiero tener el balón el máximo tiempo posible”.

“Yo me he criado en la escuela Cruyff, Guardiola, Rijkarrd y Van Gaal, etcétera. Si tu tienes el balón el contrario no lo tiene y ya nos estamos defendiendo con balón y si yo tengo el balón, tengo más posibilidades de marcar gol”.

“Por lo tanto pues soy muy de bloque, de equipo, porque tenemos que recuperar el balón, tenemos que estar todos juntos”.

Finalmente, “yo soy muy de estar los once como bloque, tanto en defensa como en ataque, y ser dominador del juego”, cerró Xavi.

