Xavi espera con calma para regresar al Barcelona.

El DT del Al-Sadd se frota las manos para dirigir a Messi y sabe que lo necesitan “tener feliz”.

Xavi Hernández, actual DT del Al-Sadd en Qatar, es consciente de que necesita paciencia y esperar porque “aún no es el momento de regresar” al Barcelona.

“En enero les dije que no era el momento (de convertirse en el entrenador de su antiguo club), y ahora no me han contactado”, manifestó Xavi.

El exjugador blaugrana no vislumbra una posible llegada con los culés la siguiente campaña y además ve a Quique Setién listo para seguir asumiendo los retos, sobre todo por estar apegado a la filosofía del equipo culé ya que “Tiene un manual de juego muy parecido a lo que el Barcelona necesita, que es el cruyffismo, otra cosa es que los resultados acompañen”, opina Xavi para el diario ‘El País’.

Por lo pronto, en la mente de Xavi es claro que busca “seguir adquiriendo experiencia”. Aunque su gran objetivo “sería un privilegio entrenar algún día al Barcelona, con un equipo de ensueño. Con Jordi Cruyff, Carles Puyol y algunos jugadores actuales. Me gustaría hacer un equipo con gente válida que conoce la casa, gente de mi confianza y de mi cuerda”, manifestó el español.

Además acerca de la relación del equipo blaugrana con Lionel Messi y una renovación cada año, Xavi no lo ve con malos ojos y considera que “se lo ha ganado; cláusula automática.

Finalmente Messi necesita al Barça, y el Barça necesita a Messi. Tienen que hacerle feliz, porque con Leo Messi contento ganarán más títulos”.

