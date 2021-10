Xavi asegura que su objetivo “es entrenar al Barcelona”.

El nombre de Xavi Hernández ronda entre los candidatos a relevar a Ronald Koeman en el Barcelona y el exjugador no oculta que dirigir al equipo de sus amores es su mayor sueño y objetivo”.

“Mi ideal es entrenar al Barcelona. Nunca lo he escondido, es mi objetivo y mi sueño. No sé si sucederá o no, si me necesitarán o no, pero por el momento estoy feliz de estar en Al-Sadd y muy orgulloso de ello. Si llega alguna oferta, se evaluará y luego intentaremos decidir, pero por el momento estoy muy feliz aquí”,expresó en entrevista con ’20 Minutos’.

Xavi, quien actualmente dirige en la Liga de Qatar, dijo que se siente feliz de esta nueva etapa en su carrera en la que puede aportar sus conocimientos en la cancha.

“Durante mi tiempo en el FC Barcelona y con la selección, siempre traté de poner mi granito de arena para ayudar y mejorar a otros jugadores. Y esto es algo que ahora estoy disfrutando mucho en mi nueva carrera como entrenador. Ya lo hice como capitán, pero ahora como entrenador, y me alegra ver la evolución de los jugadores locales y saber que estoy aportando mi granito de arena”, agregó.

El ídolo culé dirigirá a su equipo, el Al-Sadd en la Final de la Copa Emir este viernes. Xavi destacó a Gavi , el canterano del Barça que ha llamado la atención por su participación con la Selección de España.

“Es un chico con mucho talento. Lo que más me sorprende es que con 17 años está compitiendo como si fuera un chico de 30. Esta es la calidad que se ve en Gavi, cómo compite, cómo se perfila, la calidad técnica, el talento, es un futbolista de futuro y de presente, está demostrando con 17 años que se puede competir”.

Finalmente, “es impresionante, no nos deja de sorprender que con esta edad está jugando una Final del nivel máximo y está compitiendo. Está marcando diferencias en una edad de 17 años, es increible, es una sorpresa para mí que con esta edad ya está rindiendo. Es un futbolista al que le auguro un futuro espectacular. Calidad técnica, calidad física, cómo compite, lo tiene todo para seguir triunfando”, concluyó.

