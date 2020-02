Xalapa se vestirá de gala para recibir el Regional Nacional de Atletismo. Tras realizarse los Juegos Estatales Veracruz 2020, todo quedó listo para que Xalapa albergue el Regional Nacional de Atletismo. La capital veracruzana se vestirá de gala para recibir a atletas de Puebla, Oaxaca, UNAM y Veracruz. La fiesta deportiva se llevará a cabo del 12 al 15 de Marzo en el Estadio Xalapeño “Heriberto Jara Corona”.

Los Juegos Estatales se desarrollaron en buenos términos el pasado fin de semana. Este evento fue organizado por el Instituto Veracruzano del Deporte. En la cita deportiva estuvo presente el director Víctor Iván Domínguez Guerrero, quien premió a los campeones de las diferentes categorías oficiales.

Fueron tres días de intensa actividad en el Estadio Xalapeño que recibió a 422 deportistas y 87 entrenadores. Los competidores como sus estrategas proceden de 32 municipios de la entidad veracruzana. Veracruz

Se contó con la participación de atletas de Tlaxcala en donde la CONADE autorizó su participación en algunas pruebas de fondo y semi fondo. Veracruz

Las categorías oficiales son Sub 16, Sub 18 y Sub 20 en la rama femenil y varonil. La coordinadora de este deporte en Xalapa por parte del Instituto Veracruzano Del Deporte fue Soledad González.

La competencia fue realizada con respaldo de la Asociación Veracruzana de Atletismo que preside Vicente Lunagómez, quien calificó de exitosa la fase estatal, en donde se observó un buen nivel de competencia. Veracruz

El directivo reveló que será en los próximos días cuando se den a conocer los nombres de los deportistas de Veracruz que participarán en el Regional Nacional de Atletismo tanto en pruebas de pista como de campo.

Vicente Lunagómez confió en que Veracruz presentará una delegación de calidad para buscar el mayor número de boletos para los Juegos Nacionales CONADE 2020. Reveló que la categoría más fuerte para Veracruz es la Sub 16, en donde han salido buenos prospectos en la rama femenil como en la varonil.

