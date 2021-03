Xabi Alonso dirigiría en la Bundesliga.

Prensa alemana pone al entrenador español en el Mönchengladbach para la siguiente temporada.

Xabi Alonso puede dirigir al Borussia Mönchengladbach en la Bundesliga la próxima temporada según ha develado la prensa alemana. Marco Rose, actual entrenador del Gladbach puede partir hacia el Borussia Dortmund por lo uqe dejaría un hueco en el club.

Según los medios alemanes Bild y Sport Bild, el actual entrenador de la segunda división de la Real Sociedad de LaLiga es el favorito para tomar las riendas del club ya que cumple con todos los requisitos que el equipo está buscando.

Xabi jugó en el Bayern München entre 2014 y 2017, de hecho se retiró jugando en Alemania pese a que aún se le veían condiciones para jugar. Alonso habla muy bien el idioma, uno de los requisitos del club para ficharlo.

Max Eberl, director deportivo del Gladbach, no ha salido a confirmar ni a desmentir los reportes de la prensa alemana hasta el momento. No ha confirmado la partida de Rose al Dortmund ni la posible llegada de Xabi al banquillo.

Luego de que Marco Rose anunciara que no continuaría en el club, el equipo sufrió una crisis futbolística y cayó en un bache de malos resultados, actualmente es décimo, pero está a solo cuatro puntos de los puestos europeos, con miras a la Europa League.

Xabi anunciaba en el año 2017 lo siguiente: El ex estelar del Liverpool, Real Madrid y Bayer Múnich, afirmó lo siguiente en un video: “Después de 17 años en el fútbol, ya he considerado el siguiente paso en mi carrera. He decidido ser entrenador. Descubrirán más pronto”.

