Wycombe Wanderers asciende a la Championship tras 133 años. El estadio Wembley ha sido testigo de eventos históricos, desde conciertos a una Copa del Mundo, sin embargo, durante la final de ascenso de la League One presenció algo que nunca había ocurrido. Wycombe Wanderers superó 2-1 a Oxford United sobre el sagrado césped de Wembley y consiguió subir a la Championship League (segunda división) por primera vez en su historia.

