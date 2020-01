WWE suspende al mexicano Andrade

Inter de Milán firma a Eriksen. Inter de Milán no quiere seguir a la sombra de la Juventus por lo que dio un golpe sobre la mesa. El conjunto neroazzurro volvió a salir de pesca en la Premier League y en esta ocasión se trajo a Christian Eriksen, procedente del Tottenham. Previamente ficharon a Ashley Young del Manchester United.

El futbolista danés nacido en 1992 estará vinculado con el equipo que dirige Antonio Conte hasta el 2024 y llega con cartel de ‘bomba’.

Eriksen vestirá el número 24 en la camiseta, según ha anunciado el Inter en Twitter, donde ha recibido al jugador afirmando que “la elegancia de Milán se encuentra con tu clase”.

El futbolista danés había visto reducido su rol en el Tottenham desde la llegada del entrenador portugués, José Mourinho y su intención de salir antes de que se le acabase el contrato en verano.

