WWE regresará con programación en vivo pese a pandemia de COVID-19 Pese a que Estados Unidos vive momentos críticos debido a la pandemia de COVID-19, la cual ha causado más de 500 mil contagios y más de 20 mil fallecimientos (cifras más altas del mundo), la WWE planea regresar con programación en vivo, con la esperanza de ayudar a que sus aficionados puedan superar este duro momento.

De acuerdo a ESPN, a partir del lunes 13 de abril se comenzarán a transmitir los tres shows que tiene por semana la WWE: Raw, SmackDown y NXT, los cuales se realizarán desde sus bases (Orlando y Winter Park, ambos en Florida), con solamente el personal necesario para llevar a cabo los programas.

𝗪𝗪𝗘 𝘁𝗼 𝗮𝗶𝗿 𝗶𝘁𝘀 𝘂𝗽𝗰𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗲𝗲𝗸𝗹𝘆 𝗲𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲𝘀 𝗹𝗶𝘃𝗲

the next episodes of Monday Night Raw, Friday Night SmackDown and NXT will be broadcast live. pic.twitter.com/ROX9nlCPFJ

— WWE News English (@wwenewseng_) April 11, 2020