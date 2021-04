Wrestlemania 37 todo lo que debes saber antes de verlo. La edición 37 de Wrestlemani ,magno evento de la WWE, está por llegar, y promete ser el mejor evento de lucha libre del año.

Este año, la empresa de Vince McMahon buscará atraer a más público, por lo que han decidido que se celebrará por dos noches, siendo la segunda vez que se hace esto en la historia de la empresa.

Horarios WrestleMania 37



🔴6:00pm: Ciudad de Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras)



🔴7:00pm: México DF (México), Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá, Quito (Ecuador) pic.twitter.com/uI4t8ju4SR — Wrestling Sport (@WrestlingSport_) March 25, 2021

Todo lo que tienes que saber antes de ver Wrestlemania 37

Entre lo más sonado, está la sorpresiva participación del cantante puertorriqueño Bad Bunny, que tendrá una lucha contra The Miz, con quien ha forjado una rivalidad en los programas.

A diferencia de la edición pasada, este año se permitirá la entrada al público, aunque estará limitada a 25 mil asistentes por noche, siendo ubicados en pequeños grupos para mantener las medidas de distanciamiento.

El evento tendrá lugar los días 10 y 11 de abril del 2021 en el Raymond James Stadium de Tampa Bay, Florida y lo podrás ver a las 7:00pm hora centro en México.

A continuación, te presentamos la cartelera de luchas de las dos noches.

Primera noche:

Campeonato de WWE

Bobby Lashley (c) vs. Drew McIntyre

Campeonato de Mujeres de SmackDown

Sasha Banks (c) vs. Bianca Belair

Campeonatos por Parejas de RAW

The New Day (Xavier Woods y Kofi Kingston) (c) vs. AJ Styles y Omos

Steel Cage Match

Shane McMahon vs. Braun Strowman

Bad Bunny vs. The Miz

Cesaro vs. Seth Rollins

Segunda noche:

Campeonato Universal de WWE

Roman Reigns (c) vs. Edge vs. Daniel Bryan

Campeonato de Mujeres de RAW

Asuka (c) vs. Rhea Ripley

Campeonato Intercontinental de WWE

Big E (c) vs. Apollo Crews

Campeonato de Estados Unidos

Riddle (c) vs. Sheamus

“The Fiend” Bray Wyatt vs. Randy Orton

Kevin Owens vs. Sami Zayn

