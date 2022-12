Woug Weghorst se dice decepcionado de Messi.

“Fue irrespetuoso, me decepcionó”, explicó lo que sucedió con el astro argentino, que lo acusó de “provocador”.

Wou Weghorst compartió su versión sobre lo que ocurrió con Lionel Messi, con quien tuvo un desencuentro al finalizar el partido ante Argentina, correspondiente a los Cuartos de Final del Mundial Qatar 2022.

Argentina y Paises Bajos se enfrentaron en tiempos extra y definieron en tanda de penaltis el pase a las semifinales donde la albiceleste consigue el boleto mientras que los neerlandeses se convirtieron en el primer equipo que los pamperos eliminan en instancia de tiros de castigo.

Al final del juego, cuando el capitán de la Albiceleste se encontraba a punto de brindar una entrevista, se quedó viendo fijamente a alguien detrás de la cámara y de inmediato vino su reacción: ” ¿Qué miras bobo? Andate, ándate para allá”.

“El 19 desde que entró empezó a provocar y me parece que eso no es parte del futbol”, aseguró Messi para TyC Sports, refiriéndose al atacante del Besiktas.

Finalmente, Weghorst no se quedó callado y dio su versión: “Yo quise darle la mano después del partido, le tengo mucho respeto como jugador de futbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona. Realmente decepcionante”.

