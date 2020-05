Wolves y Raúl Jiménez ya entrenan en pequeños grupos.

Tras la autorización de la Premier League, los equipos pueden empezar a practicar en grupos.

El mexicano Raúl Jiménez volvió a entrenarse esta semana en las instalaciones del Wolverhampton Wanderers y ya se ejercita junto al resto de sus compañeros.

Leo Campana de vuelta a los entrenamientos con todas las precauciones. 🌡🇪🇨 pic.twitter.com/xpgSDERf8m — Wolves Español (@WolvesEspanol) May 21, 2020

Los futbolistas del Wolves se entrenaron en solitario el lunes y a partir del martes recibieron el permiso de la Premier League para poder hacerlo en pequeños grupos.

Jiménez ha sido parte de estos entrenamientos junto a compañeros como el español Adama Traoré.

🔥 Hottest day of the year? Time for some sprinting. Lots of sprinting. ☀️😰 pic.twitter.com/dtn4cRh7Sq — Wolves (@Wolves) May 21, 2020

Los jugadores del Wolves, junto al resto de integrantes de la liga, fueron testados a principios de semana para saber si están infectados de coronavirus.

De los 748 tests que se realizaron en la Premier a jugadores y empleados solo seis dieron positivo, siendo tres del Watford, uno del Burnley y los otros dos restantes sin desvelar.

A los jugadores del Wolves, además, se les toma la temperatura al llegar al campo de entrenamiento.

Back in small groups and @JoaoMoutinho is already organising the pack. 🇵🇹🗣 pic.twitter.com/iLZuRawZ38 — Wolves (@Wolves) May 21, 2020

Gobierno británico aprobaría prácticas con contacto físico.

Según aseguró el secretario de cultura y deporte, Oliver Dowden.

El ejecutivo aprobó la semana pasada los entrenamientos en grupos pequeños y los clubes de la Premier League acordaron comenzar a partir de este martes.

El siguiente paso es la fase dos, en la que ya se permitiría el contacto físico, con las entradas a ras de suelo, por ejemplo, antes de poderse disputar partidos de once contra once.

“Ya dimos las recomendaciones para que entrenasen sin contacto y fueron publicadas a principios de esta semana”.

Taking temperatures before we get started. 🌡✅ pic.twitter.com/CvIMbO2hKl — Wolves (@Wolves) May 21, 2020

