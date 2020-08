Wolves presentan nueva camiseta de visitante.

El Wolverhampton presumió su diseño en tono azul al estilo ‘tie-dye’ para la próxima temporada.

Los Wolves de Raúl Jiménez lanzaron su nueva camiseta como visitante para la temporada 2020/21 de la Premier League en la que predomina el color azul y el blanco y un estilo ‘tie-dye’.

🆕 Our 2020/21 away kit is available to pre-order.@adidasfootball #ReadyToChallenge

— Wolves (@Wolves) August 28, 2020