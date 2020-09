Wolves elige a Raúl Jiménez como mejor jugador del equipo.

Raúl Jiménez fue elegido por sus propios compañeros como “el mejor jugador del equipo” en la temporada 2019-20 con el Wolverhampton. Conor Coady, Rubén Neves, Adama Traoré se rindieron en elogios para el goleador mexicano.

Conor Coady destaca el atrevimiento de Raúl Jiménez al intentar cosas que “no cualquiera haría” y también revela que, habitualmente, el artillero azteca lo practica en los entrenamientos.

“Se atreve a hacer cosas que no cualquiera haría como una rabona en un partido y hace ese tipo de cosas en el entrenamiento todos los días, no nos sorprende porque las intenta a diario, a veces e salen, otras no, pero cuando le salen es increíble. Es un jugador increíble”, reveló el jugador.

Del mismo modo, Rubén Neves piensa que la presencia del goledor de Tepeji del Río de Ocampo, además de desear que continúe con el equipo para la próxima campaña de Premier League.

El plantel ha elegido al su "Jugador de la temporada" Y aquí está @verockstar para anunciarlo…. pic.twitter.com/86gmXeKzBM — Wolves Español (@WolvesEspanol) September 3, 2020

“Cuando tenemos a un jugador que puede anotar goles como él nos da mucha confianza porque sabemos que si un balón va al área hay muchas probabilidades de anotar así que estamos muy felices de tenerlo con nosotros y esperamos que podamos seguir ayudándonos como lo hizo estos años”, indicó su compañero en ataque.

La dupla que conformó con Adama Traoré, fue muy importante para mantener con aspiraciones a los Wolves, ante eso, el potente extremo por derecha indicó que el carácter de Jiménez es vital, además de tener una gran movilidad que le permite desmarcarse y quedar en opción para marcar goles.

“No solo se trata de la calidad que tiene, sino también del carácter que tiene alrededor del equipo. Creo que es fácil cuando un jugador con la habilidad de Raúl Jiménez, creo que es más que solo un rematador de área.

“Se mueve con balón, se mueve sin balón, puede aguantarla y es un muy buen rematador. Creo que sus diferentes habilidades hacen que sea fácil jugar a su lado”, reveló Adama.

En tanto a las palabras del mexicano, fiel a su esencia, mencionó que “no tienen techo”. Se muestra motivado para superar lo hecho durante la temporada pasada en el futbol británico.

¡Así es! @Raul_Jimenez9 ha sido elegido como el "Jugador de la temporada" por sus compañeros. Increíble año del #LoboMexicano 🐺 🇲🇽 pic.twitter.com/WepDedQFIm — Wolves Español (@WolvesEspanol) September 3, 2020

“Todos sabemos que hemos conseguido cosas buenas desde que ascendimos pero queremos más, tenemos que soñar en grande y seguir adelante. El techo no es el cielo, no tenemos techo y tenemos que seguir adelante para conseguir más”, concluyó el delantero azteca.

Raúl Jiménez se mantiene en suspenso sobre su futuro; sin embargo, a pesar de que ha sido vinculado con diversos clubes europeos que lo pretenden, la realidad es que, hoy en día, sigue siendo fundamental con el Wolverhampton y sus compañeros, además de resaltar sus cualidades, desean que siga en el equipo.

