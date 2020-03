Wolverhampton firma amargo empate.- Rafael Covarrubias / El Dictamen

En un Georgios Karaiskakis Stadium vacío, el Wolverhampton no fue capaz de superar al Olympiacos pese a la superioridad numérica. Desde el 30’, el cuadro helénico sufrió la expulsión de un elemento pero los ‘Wolves’ solo pudieron firmar el 1-1. Raúl Jiménez fue titular, jugó todo el partido y estuvo cerca de marcar.

El partido comenzó cuesta arriba para el conjunto local. Al 29’, el cuadro helénico sufrió la expulsión del zaguero central Rubén Semedo. El defensa portugués detuvo un contragolpe que le valió la roja directa.

Pese a jugar con un hombre menos y sin el apoyo de su grada, Olympiacos no bajó los brazos. Tras un primer tiempo sin goles, el cuadro helénico tomó la ventaja al 54’.

Going back to Molineux with an away goal courtesy of @pedrolneto7.

🇵🇹🐺 pic.twitter.com/v6EnDzjIlf

— Wolves (@Wolves) March 12, 2020