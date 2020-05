Williams plantea vender su equipo de Fórmula 1. Ante la crisis financiera que provocó la pandemia de COVID-19, así como sus pobres resultados económicos en los últimos años, la empresa de automóviles Williams se plantea la venta de su equipo de Fórmula 1 e incluso de toda la compañía.

“La junta de Williams cree que un análisis estratégico y el proceso de venta formal es lo correcto y lo más prudente para tener tiempo de considerar un amplio rango de opciones y poner al equipo de Fórmula Uno en la mejor posición para el futuro”, expresó la empresa en un comunicado de prensa.

Este viernes, Williams reveló que durante 2019 perdió 13 millones de libras esterlinas (alrededor de 16 millones de dólares). En comparación, en 2018, los ingleses tuvieron una ganancia libre de 12.9 millones de libras esterlinas.

Entre las opciones que se barajean para volver a convertirse en un negocio redituable, la compañía analiza “conseguir nuevo capital para el negocio. Además de retirar inversión “de una participación mayoritaria en Williams” y una probable “venta de toda la empresa”.

En las últimas dos temporadas de la Fórmula 1, el equipo Williams ha finalizado en el último lugar del campeonato de constructoras. Esta escudería apenas logró sumar ocho unidades en los más recientes dos años, pese a utilizar motores entregados por Mercedes, campeón mundial.

