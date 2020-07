Wigan se declara en bancarrota por pandemia de COVID-19. El futbol se reanudó en Inglaterra hace un par de semanas, sin embargo, las afectaciones por el parón provocado por la pandemia de COVID-19 mantienen sus afectaciones. Este miércoles, Wigan Athletic, conjunto de la segunda división, anunció su bancarrota y se convirtió en el primer club inglés en hacerlo.

“Obviamente la suspensión de la temporada del Championship durante tres meses ha tenido un impacto importante en lo que ha ocurrido en el club”, expresó en entrevista Gerald Krasner, directivo del equipo, sobre las dificultades financieras que atraviesa el club por la contingencia sanitaria.

Wigan Athletic have gone into administration, becoming the first English professional club to do so since the coronavirus pandemic.https://t.co/SGzeIlKUR1 pic.twitter.com/jV8rNuIbL2

— BBC Sport (@BBCSport) July 1, 2020