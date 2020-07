West Ham sorprende a Chelsea con triunfo de último minuto. Chelsea desperdició la oportunidad de brincar al tercer puesto de la clasificación y cayó sorpresivamente ante West Ham por marcador de 2-3. Tomas Soucek (45+2’), Michail Antonio (51’) y Andriy Yarmolenko (89´) anotaron los goles del triunfo para los Hammers. Por los Blues, Willian (42’ y 72’) fue el encargado de descontar.

Pese a su dominio inicial, Chelsea se vio abajo momentáneamente en el marcador. Al minuto 34, Soucek adelantó a los locales en una jugada accidentada, sin embargo, el VAR declinó el tanto por un fuera de juego de Michail Antonio, quien obstruyó la vista a Kepa Arrizabalaga. Tras este susto, los dirigidos por Frank Lampard tomaron la delantera del juego.

Al 41’, Christian Pulisic fue derribado en el área por Issa Diop y el árbitro marcó penal en favor de la visita. Willian capitalizó el señalamiento al engañar al portero con su disparo. En los instantes finales de la parte inicial, Soucek igualó los cartones en un tiro de esquina, con un remate de cabeza. El checo recibió ayuda de Kepa, quien salió mal en el corner y dejó su cabaña abierta, tras chocar con un compañero.

En el comienzo de la segunda mitad, Michail Antonio (51’) puso en ventaja a los Hammers, al rematar completamente solo en el área chica un servicio raso de Jarrod Bowen. Al 72’, Willian empataría el encuentro con un soberbio cobro de tiro libro. El disparo del brasileño se impactó en el poste derecho y se metió a la puerta defendida por Lukasz Fabianski.

Here’s the full move and Yarmolenko’s goal if you missed it tonight!

Yarmolenko’s celebration for his goal looked like he was motioning ‘open your eyes’

Aimed at Moyes to give him some more game time?👀👀pic.twitter.com/JpoWCmYZyG

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 1, 2020