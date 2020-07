Wesley Sneijder podría salir del retiro.

El Utrecht le ha hecho una oferta al holandés Wesley Sneijder para volver a jugar al fútbol y el exmadridista, que colgó las botas hace un año, ha respondido que se lo está planteando.

“Hemos hablado de su posible regreso, depende de él. Ahora tiene tiempo para decidir si le gusta la idea, pero un Sneijder en buena forma puede ser interesante”. Dijo este viernes el director técnico del Utrecht, Jordy Zuidam, a la televisión pública NOS.

Estas declaraciones se producen un día después de que el futbolista recibiera, de manos de un grupo de aficionados del Utrecht, una camiseta del club con su nombre. Los mismos seguidores le pidieron que jugara para su equipo.

“He hablado con Jordy (Zuidam) sobre el asunto y me lo voy a pensar”. Dijo Sneijder ante el jolgorio de los aficionados, que portaban una pancarta con las palabras “¡Firma para un año!”.

El futbolista nunca ha jugado con el Utrecht, de la primera división holandesa, pero ha adquirido un palco en su estadio y mantiene buenas relaciones con la directiva.

El coqueteo de Sneijder con el club de su ciudad coincide con la vuelta al fútbol profesional de otro exmadridista holandés, Arjen Robben, que firmó la semana pasada un contrato de un año con el Groningen.

Hace algunas semanas el exfutbolista Wesley Sneijder y ex Real Madrid, aseguró que pudo ser tan bueno como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo pero que “no tuvo ganas”.

“Podría haberme convertido en Messi o Ronaldo. Simplemente no tenía ganas”, dijo el holandés que vistió la camiseta del Madrid entre 2007 y 2009.

El ex mediocampista de 35 años reconoce que prefirió disfrutar de la vida en vez de convertirse en el mejor. “Disfruté de la vida, quizá me tomaba alguna copa en la cena”, señaló.

Quien llegara a la final del Mundial de Sudáfrica 2010 con la selección de Holanda, habló de sus problemas con el alcohol y reconoció que su actitud en su paso por la Casa Blanca “fue indigna”, de lo que representaba jugar en ese club, el sueño de cientos de futbolistas.

Wesley Sneijder podría salir del retiro.

“No me di cuenta de que la botella de vodka se había convertido en el mi mejor amiga. Físicamente, ni siquiera me di cuenta. Al día siguiente me despertaba como si nada hubiera pasado. Seguí jugando, pero cada vez peor y claramente menos concentrado. Mi actitud no era digna del Real Madrid. Me mentía a mí mismo diciendo que todo iba bien y me aferré a mi inteligencia futbolística”, señaló.

Síguenos Twitter @ElDictamen en