Wesley Sneijder confiesa problemas con el alcohol. Wesley Sneijder afirmó hace algunas semanas que pudo haber estado al nivel de Lionel Messi o Cristiano Rolando, pero que decidió conformarse con lo que daba en la cancha. Ahora, el exjugador neerlandés aseguró que durante su etapa como integrante de Real Madrid se hizo amigo del vodka.

Sneijder revela en su biografía que llegar a Madrid fue la 'perdición' para su vida y el nombre del jugador de #RealMadrid que lo acompañaba. https://t.co/Emx7l9bEEn — FOX Deportes (@FOXDeportes) June 25, 2020

“Era joven y disfrutaba el éxito y la atención. Pero algo debe haber salido mal allí. No había drogas, sino alcohol y rock and roll. Me acostumbré a vivir como una estrella. Eres adorado como jugador del Real Madrid. Todo lo que comes está cubierto con la cubierta del amor… implemente no me di cuenta de que la botella de vodka se convirtió en mi mejor amiga”, expresó Sneijder en su libro que fue publicado este viernes.

. @sneijder101010 en su autobiografía: 🗣 “No había drogas, sino alcohol y rock and roll. Me acostumbré a vivir como una estrella. Eres adorado como jugador del Real Madrid. Todos tus pasos en falso son perdonados debido a tu estatus y popularidad”. pic.twitter.com/ILCXO0nfHw — Fabian Estay (@FABIANESTAY10) June 26, 2020

El exseleccionado de los Países Bajos confesó que todos sus errores fuera de la cancha eran perdonados porque era “famoso”. Además, el otrora subcampeón del mundo dio a conocer que no logró “resistir” las tentaciones de este estilo de vida desenfrenado.

Wesley Sneijder confiesa problemas con el alcohol durante su etapa con Real Madrid

“Todos tus pasos en falso son perdonados instantáneamente debido a tu estatus y popularidad. Incluso si caminaba la calle y gastaba miles de euros, o invitaba rondas a todo el bar. No puedo decir que me resistí lo suficiente”, agregó.

El ex futbolista holandés Wesley Sneijder reconoció en su libro –escrito por Kees Jansma– que tuvo problemas con el alcohol durante su paso por el club blanco y admite que su actitud “fue indigna” de lo que representa jugar en un equipo de esa talla / Infobae pic.twitter.com/1IUVAwpcEY — FM88 Radioactiva (@fm88radioactiva) June 26, 2020

Por último Wesley Sneijder mostró autocrítica y afirmó que no dio lo mejor de sí durante su etapa con Real Madrid. El que fuera mediocampista ofensivo detalló que en ocasiones su condición física no era la adecuada, pero expresó que sustituyó eso con su “inteligencia” futbolística, aunque aclaró que no estuvo a la altura del club español.

"Seguí jugando, pero cada vez peor y claramente menos concentrado", confesó el holandés que vistió la camiseta del Madrid entre 2007 y 2009.https://t.co/TXiNlgg3lU — C9N Paraguay (@C9NParaguay) June 26, 2020

“Todavía jugaba mucho, pero no tan bien y menos concentrado. Mi actitud no era digna para un jugador del Real Madrid. Me mentí a mí mismo que me iba bien y me mantuve firme por mi inteligencia futbolística. Físicamente me deterioré. Corría menos, lo lograba disimular con mi técnica y mi técnica de disparo. También pensé que nadie se daría cuenta”, finalizó.

