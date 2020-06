Wesley Sneijder asegura que pudo haber sido el mejor jugador del mundo. Wesley Sneijder fue uno de los mejores jugadores neerlandeses de los últimos años, sin embargo, sus constantes lesiones y su irregularidad lo orillaron a no tener una carrera más larga y mejor. A casi un año de su retiro de las canchas, el ex elemento de Real Madrid se sinceró y reveló que pudo haber estado a la altura de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo, pero que decidió no hacerlo.

“Podría haberme convertido en (Lionel) Messi o (Cristiano) Ronaldo. Simplemente no tuve ganas. Tal vez tomé copas de vino en la cena. Leo y Cristiano son diferentes, han hecho muchos sacrificios”, declaró Snjeider en plática con Gianluca Di Marzio, periodista italiano.

Pese a esta declaración, el otrora 10 de la selección de los Países Bajos aseguró que está satisfecho con la carrera que tuvo en el futbol y señaló que prefirió disfrutar su vida a consagrare como uno de los mejor del mundo. “Preferí disfrutar de la vida y no me arrepiento. Está bien para mí porque, aun así, mi carrera fue increíble”, añadió.

Wesley Sneijder jugó para Ajax, Real Madrid, Inter de Milán, Galatasaray, Niza y Al-Gharafa, en este último se retiró de las canchas en agosto de 2019, a lo largo de una trayectoria de 17 años. Después de despedirse del futbol, el exmediocampista tomó un puesto en la directiva de FC Utrecht, conjunto de la Eredivisie.

A nivel selección, Sneijder jugó en tres Mundiales y en la misma cantidad de Eurocopas. Wesley fue subcampeón del mundo en Sudáfrica 2010; además ganó el ‘Balón de Plata’ y la ‘Bota de Bronce durante esa Copa del Mundo. Sus 134 juegos con la selección mayor de los Países Bajos son la cantidad más alta para un futbolista neerlandés.

