Weghorst a Messi: “Al menos ahora sabe mi nombre”.

Explicó que solo intentó mostrar su respeto por la ‘Pulga’, aunque “no estaba muy abierto a eso”.

Wout Weghorst, futbolista del Besiktas y de la Selección de los Países Bajos, reapareció después de la polémica con Lionel Messi en el Mundial Qatar 2022 y en donde el argentino lanzó su ya famosa frase de “¿Qué miras, bobo? Anda pa’llá, bobo”.

Después del más reciente encuentro del Besiktas, Weghorst explicó lo sucedido en ese encuentro entre Argentina y Países Bajos en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo.

Autor del doblete agónico de su equipo en ese compromiso, señaló que solo quería mostrarle su respeto al propio Messi aunque señaló que el argentino estaba enojado e indispuesto a escucharlo.

“Para ser honesto, no me importa quién estaba ganando al final, en mi cabeza solo había un ganador, y éramos nosotros. En la cancha, todos son iguales, no importa si juegas contra Messio si juegas contra Burak, lo mismo hoy, para mí todo mundo es lo mismo. Pelearé por todo lo que tengo y también está lo que no hice en la cancha”.

Weghorst destacó que “la pelea con Messi, tuve mis momentos con él, creo que él estaba un poco sorprendido al verme, no le gustó pero no me gusta hablar de otras personas, tengo mucho respeto por él, es uno de los mejores jugadores por lo que ha tenido. Para mí, mucho respeto, quería mostrárselo al final del partido pero él no estaba abierto a eso, él seguía enojado, puedo verlo como un buen beneficio para mí que ahora sabe mi nombre”.

Finalmente, después de ese partido, Argentina se encaminaría a una nueva Final y conquistaría la Copa del Mundo en Qatar 2022.

