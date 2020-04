Wayne Rooney repudia los sueldos que se pagan en la MLS. Wayne Rooney, entrenador-jugador de Derby County, criticó los sueldos y el trato que reciben los futbolistas en la Major League Soccer (MLS) por parte de los directivos de los clubes. En una entrevista con un ex compañero de DC United, el atacante inglés aseguró que el balompié estadunidense se aprovecha de sus elementos y pidió que se retome un sistema salarial como el de Europa.

“Creo que la MLS necesita verlo realmente porque, al verlo, muchos de ellos (dueños) están aprovechando la estructura de la liga, que está afectando a los jugadores estadounidenses”, declaró Rooney en plática con Quincy Amarikwa.

Wayne Rooney wants to see the MLS adopt European rules that restrict trading and eliminate the salary cap. https://t.co/GmWPQjOAB2

El ex jugador de DC United pidió a la MLS eliminar el tope salarial que impide que la mayoría de los jugadores reciban un sueldo millonario. Asimismo, recalcó que mientras persista este esquema, el futbol norteamericano no podrá obtener el máximo potencial de sus futbolistas.

“Consiguen jugadores como yo y Zlatan (Ibrahimovic), pero no podemos darle todo nuestro potencial. Si la MLS quiere que los jugadores alcancen su máximo potencial, entonces tienen que quitar el límite salarial”, añadió el inglés.

Por último, Wayne Rooney rechazó la manera en que se dan las transacciones entre equipos en la MLS, aunque aceptó que es la forma en que el deporte de Estados Unidos se maneja, y lamentó que los jugadores no gocen de ingresos comparables con las otras grandes ligas de ese país.

Any fanboys of MLS at this point, needs to have their heads examined…#OpenSoccer #ReformUSSF #ProRelForUSA

Rooney: MLS taking advantage of trade structure, hindering American players https://t.co/JiltmloU7y via @NBCSportsSoccer

— Rufnex (@TulsaRoughnecks) April 19, 2020