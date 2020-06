Wayne Rooney calificó de “mierda” los entrenamientos de Inglaterra. Wayne Rooney se ha caracterizado por su temperamento y brutal honestidad al decir lo que piensa. En una entrevista, el jugador de Derby County reveló que como capitán de la Selección de Inglaterra tuvo que comunicar al entrenador que sus entrenamientos eran una “mierda”, calificativo que daban el resto de sus compañeros.

“Cuando los jugadores no están contentos se acercan al capitán y tú tienes la responsabilidad de interceder ante el entrenador y ser muy claro. Recuerdo que en uno de los clubes, mis compañeros me decían que los entrenamientos eran una porquería, así es que tuve que plantarme ante el técnico y decirle: ‘Sabe, en el equipo pensamos que los entrenamientos son una mierda'”, declaró el delantero con el diario ‘The Times’.

