Washington llega a un acuerdo con Starlin Castro. Los Nacionales de Washington llegaron a un acuerdo de contrato con el infielder Starlin Castro. Los actuales monarcas de las Grandes Ligas firmaron al dominicano por las siguientes dos temporadas a cambio de 12 millones de dólares.

La llegada de Starlin Castro no impedirá que Washington continúe en la puja por la contratación del tercera base Josh Donaldson. El latinoamericano jugó en la esquina caliente en 42 partidos en 2019, la primera ocasión en su carrera que defiende esa posición. Sin embargo, se espera que los Nacionales lo utilicen en su posición natural: la segunda base.

Free-agent infielder Starlin Castro in agreement with #Nationals, pending physical, sources tell The Athletic. Move would not take them out of Donaldson sweepstakes. Plan is for Castro to play second base.

— Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) January 3, 2020