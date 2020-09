Washington deja en libertad a Adrian Peterson. En menos de una semana, la NFL verá iniciada su temporada 2020 y los equipos comienzan a hacer los ajustes en su plantilla para estar listos para el ‘kickoff’. En un movimiento inesperado, este viernes, Washington Football Team dio a conocer que dejó en libertad al histórico corredor Adrian Peterson, quien sale de la franquicia tras dos campañas con ella.

“Me tomó por sorpresa. Estaba teniendo un campamento de entrenamiento fuerte. Eso se mostraba en las grabaciones, tomé las prácticas con el primer equipo toda la semana. Ayer fui notificado por el entrenador de corredores que el equipo quería dar más actividad a los jóvenes, pero no sabía que iba a ser cortado, no había una señal”, declaró Peterson a Josina Anderson.

More changes in Washington: Washington Football Team is releasing RB Adrian Peterson, as @TomPelissero and @MikeGarafolo reported.

Time for RBs Antonio Gibson, Bryce Love and others.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) September 4, 2020