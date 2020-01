Wade Phillips no seguirá con los Carneros de Los Ángeles. El coordinador defensivo de los Carneros de Los Ángeles, Wade Phillips, anunció que no continuará con el equipo en 2020. El veterano coach mencionó que el equipo angelino no renovará su contrato, mismo que llegó a su fin tras la conclusión de la campaña de 2019.

“He sido informado por los Carneros que mi contrato no será renovado. Quiero agradecerles por la oportunidad de ser parte de su éxito por los pasados tres años. Primordialmente, quiero agradacer a los jugadores con quienes amé trabajar. Todavía quiero entrenar y siento que puedo contribuir”, declaró Phillips en sus redes sociales.

I have been informed by the Rams that my contract will not be renewed.

I want to thank them for the opportunity to be a part of their success the last 3years. Most of all I want to thank the players who I loved workings with. I still want to coach and feel I can contribute.

— Wade Phillips (@sonofbum) January 6, 2020