Vuelven judokas con medallas del Nacional.

Matías Poblette Cadenas obtuvo el oro en -28 kg. Este torneo fue puntuable para eventos internacionales.

Con un oro, siete platas y trece bronces, la delegación veracruzana de Judo regresó del Torneo Nacional de la especialidad Tomoyoshi Yamaguichi que se llevó a cabo en Campeche recientemente. Este certamen fue el último compromiso para los atletas que enfrentarán los Juegos Nacionales CONADE 2023 a desarrollarse en Tabasco.

Además, también se obtuvieron doce 5tos lugares y trece 7mos sitios en esta competencia participando en categorías sub 13, sub 15, sub 18, sub 21 y senior. Asistieron atletas originarios de municipios como Córdoba, Minatitlán, Xalapa, Cd Mendoza y Coatzacoalcos.

Vuelven judokas con medallas del Nacional Vuelven judokas con medallas del Nacional

Dentro de las atletas más destacadas en el evento de Judo está Dione Danae Rodriguez Cruz, quién es alumna del entrenador Julián Gutiérrez Palma y repitió pódium con dos medallas de plata tanto en la categoría sub 21 como en la Senior. Es así que los veracruzanos sumaron puntos importantes en el ranking nacional rumbo a los eventos internacionales que se avecinan.

En este sentido, el profesor Julián Gutiérrez Palma, quien forma parte del cuerpo de entrenadores de la Selección Estatal de Judo se dijo contento por los resultados obtenido en este certamen que también sirvió de referente para los deportistas que no pudieron clasificar a Juegos Nacionales CONADE 2023 y pudieron obtener una presea.

Leones busca reforzar su equipo de futbol

Matute FC, es finalista de copa

RESULTADOS:

Sub 13

MATIAS POBLETTE CADENAS -28 KG. ORO

ALAN SAID HERNANDEZ LOPEZ -38 KG. PLATA

ENOC ANTONIO BASULTO HERNANDEZ -42 KG. BRONCE

JOSE MARIA LANDA CORTESF -47 KG. PLATA

YIRE KAY XALAPA 5. KUNO ESPEJEL RAMOS -47 KG. BRONCE

ALEX ROBERTO BASULTO HERNANDEZ +52 KG. BRONCE

ARANZA BRIDGET RUIZ MARTINEZ -34 KG. PLATA

Vuelven judokas con medallas del Nacional

Sub 15

JARETT HUMBERTO RODRIGUEZ CRUZ +64 KG. BRONCE

ARANZA BELLO MARTINEZ -40 KG. BRONCE

Sub 18

JAIRO GONZALEZ ESPINOZA -50 KG. PLATA

CAROL GARCIA SALAZAR -44 KG. BRONCE

IEMI AGUILAR PANTOJA -63 KG. BRONCE

Sub 21

IRVYN DAVID SANTIAGO MURRIETA -100 KG. BRONCE

RITA ORTEGA CARDENAS -52 KG. BRONCE

JANIA JAMILETCONTRERAS ZACARIAS -52 KG. BRONCE

DIONE DANAE RODRIGUEZ CRUZ -57 KG. PLATA

PAOLA AIMEE OLIVARES MEDINA -78 KG. BRONCE

Vuelven judokas con medallas del Nacional

Senior

JOSE ROMAN ORTEGA CARDENAS -81 KG. BRONCE

JULIAN GUTIERREZ HAID -100 KG. PLATA

JAMILETH CECILIA CONTRERAS HUERTA -52 KG. BRONCE

DIONE DANAE RODRIGUEZ CRUZ -57 KG. PLATA

FLOR BETZABE MARTINEZ SANTIAGO +78 KG. BRONCE.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ