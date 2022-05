Vuelve Ranking Nacional FMG para categoría Campeonato.

Después de 17 años, vuelve la Orden de Mérito para la categoría Campeonato.

Será el circuito de torneos interiores de los clubes afiliados a la Federación a lo largo y ancho de la República, que contarán para una clasificación de golfistas mexicanos de la máxima categoría amateur.

Los mejores clasificados representarán a México y a la Federación Mexicana de Golf en diferentes torneos nacionales e internacionales.

En aras de seguir apoyando el golf amateur mexicano, la Federación Mexicana de Golf (FMG) anunció a través del Comité de Selecciones Nacionales, Ranking y Enlace con Jugadores Profesionales, así como el Comité Organizador del Ranking Nacional, el regreso de la tradicional Orden de Mérito del Ranking Nacional FMG.

Esta añeja clasificación de los mejores jugadores categoría campeonato a nivel nacional, fue semillero de grandes jugadores mexicanos que nos representaron en el extranjero y generador de grandes jugadores activos en la actualidad.

“Por diversos recorridos en diferentes campos de la república, observamos el enorme esfuerzo de los clubes para organizar sus torneos interiores y he platicado con muchos jugadores de la categoría campeonato; son jugadores de menos de 3 de handicap que tienen un enorme mérito compitiendo en diferentes torneos anuales o interiores por todo el país, que cuentan con un gran nivel competitivo y no necesariamente son golfistas universitarios o infantiles-juveniles… Nuestra federación debe ser plataforma para todos los golfistas y retomar el Ranking Nacional FMG, será un paso definitivo a crecer el golf en nuestros clubes y que de este ranking, nos representen jugadores en diferentes torneos nacionales e internacionales… Felicito al Comité que preside Ricardo Carillo y a los integrantes del Comité organizador por aterrizar este proyecto que por diversas razones se dejó de hacer 17 años, estando convencidos que logrará volver a entusiasmar a extraordinarios jugadores amateurs” agregó el Ing. Fernando Lemmen Meyer, Presidente de la FMG.

Inicialmente, los torneos anuales que contarán para el Ranking Nacional FMG 2022-2023, se publican en la convocatoria y podrán añadirse más siempre y cuando se cumplan condiciones establecidas en la misma, no obstante destacan los anuales de las siete zonas en las que se divide el país: el anual del Guadalajara Country Club, del Club de Golf Santa Anita, del Club Campestre de Monterrey, del Club Campestre de Torreón, del Club Campestre de la Ciudad de México, del Club de Golf Chapultepec, del Club Campestre de León, del Club Campestre de Querétaro, del Club Campestre de Tijuana, Club Campestre de Puebla, La Vista Country Club y Yucatán Country Club, por mencionar solo algunos.

“El Ranking Nacional FMG es un sentir de muchos de los mejores jugadores amateurs que tiene México y que a pesar de estar dedicados a otra actividad, siguen compitiendo en sus clubes y tienen hambre por seguir haciendolo en diferentes campos de la república… Estos jugadores nos han representado en muchos torneos y han sido punta de lanza para el momento que vive el golf actualmente, tienen mucho golf que enseñar por muchos años más, por ello decidimos emprender el ranking y generar en toda la república una Orden del Mérito y un torneo final donde se premiará el esfuerzo de todo un año de torneos… Estoy muy emocionado por la respuesta del Comité del Ranking Nacional, creo que es muy representativo y lograremos año con año mejorarlo” apunto el Lic. Ricardo Carrillo Bertram, Presidente del Comité de Selecciones Nacionales, Ranking y Enlace con Jugadores Profesionales de la FMG.

“El Ranking Nacional FMG busca promover y mantener el golf competitivo entre los aficionados que no son juveniles o no se encuentran jugando colegial en el extranjero; agradeció el apoyo y visión del Consejo Directivo y del presidente de la FMG, Fernando Lemmen Meyer, por impulsar este nuevo regreso del ranking, ya que también servirá de base para la asignación de torneos internacionales donde no se incluya la participación de selecciones nacionales”, agregó Carrillo Bertram.

Finalmente, Ricardo Carrillo destacó que el registro para este primer año será gratuito a través de un formato que se debe llenar y enviar a las oficinas de la FMG, mismo que junto con la convocatoria, se encontrarán en la página web www.fmg.org.mx

Asimismo, señaló que para poder ser parte del Ranking Nacional FMG, se tiene que contar con más de 18 años de edad, tener un handicap índice no mayor a 3.0; ser parte de alguno de los clubes afiliados a la FMG y contar con GHIN activo, así como participar en los torneos interiores seleccionados en la categoría campeonato, exclusivamente.

Formarán parte del Comité Organizador del Ranking Nacional FMG, además de Ricardo Carrillo, Andrés Luján, Andrew Filsinger, Diego Muñoz de Cote, Eduardo Treviño, Guillermo Amerena, Guillermo Farías, Luis Riverol, Mauricio Méndez, Oliver Isaac, Rafael Quiroz y Roberto Terrazas.

