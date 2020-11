Vucetich supera el COVID-19 y se reintegra con Chivas.

El director técnico dirigió la práctica del Rebaño de este jueves de cara al repechaje.

Víctor Manuel Vucetich, director técnico de Chivas, superó el contagio por COVID-19 y se reintegró a la actividad con el Rebaño.

Vucetich dio negativo a su última prueba de coronavirus y dirigió ya la sesión de su equipo este jueves.

El estratega fue contagiado hace unos días y aislado de inmediato, además de contar con la supervisión médica correspondiente.

Chivas se prepara de cara al duelo de repechaje ante Necaxa por un lugar a Cuartos de Final del Guard1anes 2020 BBVA MX.

El timonel estuvo fuera de actividad por dos semanas y se perdió los dos encuentros finales de la Fase Regular de la Liga BBVA MX ante Pumas y Rayados de Monterrey.

Se trató del segundo estratega del Rebaño en estar contagiado por COVID-19 este mismo semestre después de que su antecesor, Luis Fernando Tena, también diera positivo.

Por otra parte, Norma Palafox, delantera de Chivas Femenil y goleadora histórica del equipo, habló de lo que representa para ella y la institución el Clásico Nacional ante América; el técnico Edgar Mejía se limita a hablar en la cancha mientras que Andrea Sánchez sentenció que son favoritas.

“Lo importante es ganar los tres puntos ante el América, se me pone la piel chinita, es un partido muy importante, en lo personal hay muchos sentimientos. Caiga o no (el gol), no me importa, lo que me importa es sumar para mi equipo y para mí es muy especial”, comentó Palafox.

