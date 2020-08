Vucetich: Disciplina en Chivas un factor vital de la institución.

Víctor Manuel Vucetich, director técnico de Chivas, recalcó que las ausencias pudieron pesar en la derrota ante Toluca en la Jornada 6 del Guard1anes 2020. Pero no lamenta que Uriel Antuna y Alexis Vega no jugaran ya que la medida disciplinaria era necesaria.

“Son dos elementos muy importantes en el equipo, pero bajo una circunstancia, se debe tomar una determinación, nadie está por encima. Y por eso se debe llegar a esta decisión. Son dos jugadores importantes. Pero el orden, la disciplina es un factor vital de la institución, no es lo que uno quisiera, se hizo un trabajo bueno para no perder. La derrota es amarga pero hay algunas cosas que me dejan tranquilo”.

Vucetich cumplió 800 partidos dirigidos en la Liga BBVA MX, aunque no pudo festejarlo de la mejor forma, sí se dio tiempo para agradecer la distinción.

“Muy agradecido con el reconocimiento y llegar a esos partidos, es quizás un premio a la constancia. Agradecimiento a toda la gente que ha hecho posible que tenga esta posición, no se piensa cuántos se pueden lograr, esto se da de forma natural y es importante. Chivas es algo importante, la derrota no es muy buena pero hay que rescatar cosas”.

Eso sí, Vucetich consideró que su equipo no merecía perder en el Estadio Nemesio Diez.

“Es injusto el marcador en relación a la generación de jugadas de gol de cada equipo, Toluca aprovechó una circunstancia, jugamos bien mejoramos en algunos momentos, eso nos queda claro que es el camino que debemos que seguir, en la altura contra Toluca es complicado y el equipo Chiva va creciendo y día con día va a seguir saliendo con esa actitud y mentalidad”.

La carrera de Víctor Manuel Vucetich celebra 800 partidos como estratega en el futbol mexicano, donde ha vivido títulos, derrotas y un sinfín de experiencias que lo convierten en uno de los mejores entrenadores de la historia en México. Ante Toluca celebra esta imponente cifra.

Su carrera comenzó en la década de los ochentas, cuando dirigió a Potros Neza y logró el título de la segunda división, el primero en su carrera y que se convertiría en un mito años después, pues cada final que dirigía la ganaba, hasta que llegó Benjamín Galindo con Santos en el Clausura 2012 a darle un giro distinto a la leyenda de Vuce.

Después dirigió a León, con la misma fórmula ganadora en la categoría de abajo consiguió el campeonato, ascenso y después la conquista de la Primera División en la 91-92 contra el temible Puebla. Con Tita, Marquiños, Chavicos, Peña, Marco Fabián, Edgardo Fuentes, entre otros, Vucetich ganaba su tercer título.

En Liga BBVA MX logró ganar un campeonato con Tecos en la 93-94 frente a Santos. Luego se agenció otro más en Pachuca, en el Apertura 2003 frente a los Tigres de Nery Pumpido. Con Rayados obtuvo dos ligas entre 2009 y 2010. Perdió otra Final con Gallos Blancos frente a Santos en el Clausura 2015 contra Pedro Caixinha.

Títulos internacionales también presume. Tres Concacaf Champions League con Rayados. También ganó la Copa con Cruz Azul y los Tigres. Cabe resaltar que tiene un descenso y fue con los Tigres en la temporada 1995-1996.

Dirigió a la Selección Mexicana en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2014 y fueron dos partidos, en los que ganó 2-1 a Panamá y perdió con Costa Rica. fue destituido tras su breve paso y Miguel Herrera dirigió el repechaje ante Nueva Zelanda y el Mundial. Ahora, llega con Chivas a seguir su legado y buscar un título más en su legendaria carrera.

