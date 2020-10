Vucetich buscará dos o tres refuerzos para Chivas.

El DT del Rebaño ya planea el equipo que tendrá para el próximo año aunque se mantiene en competencia en el Guard1anes 2020 BBVA MX.

Víctor Manuel Vucetich, director técnico de Chivas, confesó que buscaría dos o tres incorporaciones para el Rebaño de cara a 2021. Aunque se negó a dar más detalles.

“El equipo se ha armado bien , pensamos que de alguna manera todo puede mejorar con dos o tres piezas más, simple y sencillamente, con esto podemos mejorar y crecer considerablemente”, dijo en comparecencia ante medios de comunicación.

“Ya sé con quién cuento para el 2021”, agregó sin dar más detalles, bromeó con que incluso quienes pueden moverse son integrantes del cuerpo técnico.

Además, resaltó la importancia de la planeación y que, incluso, la falta de un elemento puede dejar fuera a un equipo de la competición.

“Todo lo que se ha hecho ha sido bueno, un proceso no es solo armar con ciertos elementos en una acción a un plantel a veces quedan espacios en los equipos que no se llegó a culminar como Víctor Guzmán que se tenía planeado y no se pudo. Eso deja un hueco, una lesión otro hueco, esos elementos son importantes, a un equipo con un solo jugador se puede perder un campeonato, a lo mejor la gente no lo entiende. Pero como lo hemos vivido, así es, se puede perder un torneo o un partido. Es algo delicado pero eso es algo que no se puede discutir, debemos tomar las decisiones”.

Chivas está virtualmente imposibilitado de llegar a la Liguilla directamente a Cuartos de Final como uno de los primeros cuatro aunque tiene asegurado el Repechaje.

