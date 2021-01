Vucetich asegura descalabro de Chivas a su mal juego.

El entrenador asegura que el equipo tuvo un mal juego por falta de concentración en la cancha.

Víctor Manuel Vucetich achacó la derrota de Chivas al mal juego del equipo, pero sobre todo a la falta de concentración de sus jugadores. El Rey Midas negó que este sea el nivel del equipo que aún no logra ganar en el Guard1anes Clausura 2021 BBVA MX.

“No creo, no es tanto un golpe de realidad, sí es un juego que lo hicimos mal, nos faltó actitud, determinación y convicción, mejorar el juego aéreo, dos errores en juego aéreo, un penal que increíblemente se nos da, sin embargo, no dejo de reconocer a San Luis que luchó más que nosotros y supo capitalizar las oportunidades que se presentaron”, dijo Vucetich en conferencia de prensa.

“Sin duda creo que es un muy mal inicio. Está basado en la determinación y actitud que el equipo no mostró, San Luis nos ganó con actitud, muy firme en su propósito para ganar balones”.

“Habla de una falta de concentración que hoy tuvimos, no es un retroceso es un mal juego y reconocer que nos ganaron con convicción, buscar corregir el tema de concentración, pudimos haber tenido un mejor cierre, pero no se dio. Es cuestión de seguir dialogando y buscar corregir los errores”.

Sobre el cambio del Chapo Sánchez aseguró: “Desde el inicio del partido se tenía esa posibilidad ya que el Chapito tuvo problemas intestinales un día antes, no sabíamos si podía jugar, se hizo una valoración la cual fue positiva, pero en el partido tenía una tarjeta de amonestación e hice el cambio para corregir cualquier circunstancia que se pudiera presentar”.

Finalmente restó importancia al tema de los refuerzos: “No, creo que los refuerzos que se solicitaron y al final de cuentas no se pudieron contratar. No hubo espacios para intentar algo, no tiene que ver con el resultado de hoy, no estuvimos bien y es algo que debemos ir corrigiendo”.

