Vontaze Burfict es reinstalado por la NFL. La NFL reinstaló de forma silenciosa al ex apoyador de los Raiders de Las Vegas, Vontaze Bufict, quien fuera suspendido indefinidamente por la liga en septiembre de 2019 tras el partido de la semana 4 ante los Potros de Indianápolis.

Vontaze Burfict was quietly reinstated from his suspension last month. The veteran linebacker has been working out — and working in a variety of ways to clean up his play — in hopes of returning to the NFL for 2020 and beyond. @nflnetwork pic.twitter.com/1kc80D1pea — Tom Pelissero (@TomPelissero) February 24, 2020

De acuerdo a un reporte del periodista de NFL Network, Tom Pelissero, la NFL admitió de regreso a Burfict desde el mes pasado, sin embargo, es hasta ahora que se da a conocer la noticia. En total, el linebacker se perdió 12 juegos.

From Vontaze Burfict’s agent, Peter Schaffer, who told me Burfict has been working out at his alma mater, Arizona State (where Burfict has an advocate in former #Bengals coach Marvin Lewis). pic.twitter.com/4wa3wCmajQ — Tom Pelissero (@TomPelissero) February 24, 2020

El linebacker fue sancionado duramente por la liga tras golpear en la cabeza al ala cerrada de Indianápolis, Jack Doyle. Debido a lo violencia demostrada en la jugada y al historial de golpes ‘sucios’ que ha acumulado Burfict, la NFL decidió inhabilitar por tiempo indefinido al jugador defensivo de los Raiders.

Durante su suspensión, el apoyador se mantuvo en forma al entrenar en las instalaciones de la Universidad Estatal de Arizona, su alma mater. De acuerdo al agente del jugador, Peter Schaffer, Burfict ha observado videos suyos y de su manera de conducirse dentro de los emparrillados y ha hablado con entrenadores, directivos de la liga y expertos del deporte sobre cómo modificar su estilo de juego.

The reinstated Vontaze Burfict will become an unrestricted free agent on March 18, 2020. The question is ….

Should the #Raiders re-sign him or not? pic.twitter.com/5db3Ch4zAL — AFL GODFATHER (@NFLMAVERICK) February 24, 2020

Esta fue la cuarta suspensión a la que se ha hecho acreedor Burfict desde que ingresó a la NFL en 2012 con los Bengalíes de Cincinnati. En 2016, el apoyador fue sancionado con tres juegos por violar en repetidas ocasiones la política de seguridad de los jugadores. En la temporada de 2017, fue castigado con cinco duelos, que posteriormente se reducirían a tres, por golpear a un rival en posición de indefensión.

Vontaze Burfict reinstated by NFL after 12-game suspension for helmet-to-helmet hit on TE Jack Doyle during 2019 seasonhttps://t.co/qMqz5aWUEI pic.twitter.com/JWEExv3nvH — Around The NFL (@AroundTheNFL) February 24, 2020

Para 2018, se ausentó por cuatro encuentros por fallar en un examen de control de sustancias prohibidas. Además, ha sido multado en múltiples ocasiones.

🚨 REINSTALADO 🚨 Vontaze Burfict cumplió 12 juegos de suspensión por el golpe casco a casco que propinó a Jack Doyle. 🏈 ¡JUGARÁ LA PRÓXIMA TEMPORADA! pic.twitter.com/D6OcBXGK3b — Emmanuel Gutiérrez (@gymbooroso) February 24, 2020

Vontaze Burfict será elegible para la agencia libre, una vez que esta arranque el próximo 18 de marzo.

