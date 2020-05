Vocero de la Cooperativa Cruz Azul sobre las acusaciones: “Los señalamientos son falsos”. Tras la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera que puso contra las cuerdas al club Cruz Azul, la Máquina toma un respiro. De acuerdo a Jorge Hernández, vocero de la Cooperativa, las acusaciones contra los directivos son falsos y señaló a un grupo de disidentes como los responsables de dañar la imagen de la familia Álvarez.

En entrevista con el diario ‘Récord’, Hernández señaló a unos ex socios como los principales causantes de las acusaciones.

El vocero de la Cooperativa confía plenamente en la inocencia de Guillermo Álvarez como de su hermano, Alfredo, y el socio Víctor Garcés.

El vocero de la Cooperativa Cruz Azul reconoció que existe un congelamiento de las cuentas bancarias, pero aclaró que solo las de índole personal. Además, explicó que la institución se encuentra firme y sin daños colaterales pese al escándalo.

“Hubo una inhabilitación de las cuentas, pero no de todas y en este momento estamos en el proceso para que las liberen y no tengamos problemáticas corporativas con colaboradores y proveedores, la pruebas van avanzadas y todo está encaminado. No puedo decir cuando, porque depende de las autoridades, pero los flujos y activos están sólidos y cubiertos”, apuntó el Vocero de la Cooperativa.