VIVA EL DEPORTE DE MÉXICO.

Emociones Compartidas. Por Carlos López Gutiérrez de Velasco.

Es muy difícil que en estas fechas no le demos un tinte patriótico al deporte, aunque tampoco las necesitamos para hacer eso. Cuando todo va mal, buscamos en él, y en nuestros representantes, razones para presumir la bandera y cantar con altivez el himno nacional.

Este fin de semana pelea Saúl “Canelo” Álvarez y, por supuesto, será más notorio. Después de una dolorosa segunda derrota en su récord, derivada de pecar de ambicioso en el tema de los pesos, regresa a la categoría donde se siente más cómodo: el supermediano. No por nada es el primer campeón indiscutido latinoamericano en la era de los cuatro títulos.

El escenario: T-Mobile Arena, Las Vegas; el rival: Gennady Golovkin. El tercero de la serie contra el kazajo. Poco que ganar, mucho que perder y nada que demostrar; esta es por orgullo. Ya tenemos tiempo viendo al de jalisco asumiendo riesgos fuertes con el fin de dar contrapeso a la crítica o de superar sus propios límites. Y por eso es uno de los más grandes atletas mexicanos de la época.

Todavía no se valora lo que ha significado su carrera; ha dominado por completo su peso mientras se ha convertido en un boxeador metódico, inteligente y de buena pegada. Y es que Canelo es otra gran víctima del declinismo; de aferrarse a lo sucedido en el pasado. En el año que estamos y con lo que le hemos visto, no hay forma de poner en tela de juicio su nivel, pero se le sigue desprestigiando ante una incesante y vana comparación con Julio César Chávez; el mejor -quizá de todas las disciplinas- que ha dado este país.

No es el único. Le pasa a Julio Urías con Fernando Valenzuela y a Sergio Pérez con Pedro Rodríguez de la Vega. El culichi está marcando una temporada histórica con los Dodgers: 16 victorias, menos de 2.5 en promedio de carreras limpias, postemporada asegurada tras el adelantado campeonato de la división oeste y es un fuerte candidato al Cy Young; importante recordar que ya fue campeón de Grandes Ligas con el equipo. Checo, pese a que muchos no les guste la labor de apoyo que realiza, ha encontrado su rol en una escudería protagonista que le ha permitido tener la temporada más fructífera que ha registrado un mexicano en la Fórmula 1; nos ha acostumbrado a verlo en el podio en cada Gran Premio como si fuera algo normal. Posiblemente lo veamos haciendo un 1-2 con Verstappen para Red Bull en el campeonato de pilotos. Y el de constructores ya no se escapa.

Estar en el presente no suele ser el mejor contexto para dar la proporción correcta; siempre lo ve uno mejor desde afuera.

Ayer tuvimos a Soraya Jiménez, Paola Espinosa, Hugo Sánchez, Joaquín Capilla, Ana Guevara, Julio César Chávez, Ernesto Canto, Fernando Valenzuela, Raúl González Rodríguez, Lorena Ochoa, entre otros.

Hoy compartimos época con Paola Longoria, Alexia Moreno, Sergio Pérez, Julio Urías, Donovan Carrillo, María del Rosario Espinoza, Brandon Moreno, Germán Sánchez y, claro, Saúl Álvarez.

Nos aguarda el futuro.

Pese a las grandes complicaciones que se han representado a través de las instituciones, hay muchas razones para estar orgullosos del deporte mexicano.

Si todo sale bien, veremos a Canelo una vez más, en la T-Mobile Arena durante fechas patrias, imponiéndose al kazajo, mientras lo rodea nuestra bandera.

