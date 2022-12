Viuda de periodista fallecido revela causa de su muerte.

Celine Gounder, esposa, hoy viuda del destacado periodista estadounidense Grant Wahl, que sufrió un colapso y falleció mientras cubría el Mundial Qatar 2022, reveló este miércoles que su marido murió a causa de un aneurisma aórtico que se rompió.

La Dra. Gounder escribió en el blog de su difunto esposo: “La oficina del médico forense de la Ciudad de Nueva York realizó una autopsia. Grant murió por la ruptura de un aneurisma aórtico ascendente no detectado y de crecimiento lento con hemopericardio. La presión en el pecho que experimentó poco antes de su muerte puede haber representado los síntomas iniciales”.

“Ningún RCP o la cantidad de descargas lo habrían salvado. Su muerte no estuvo relacionada con el COVID-19. Su muerte no estuvo relacionada con el estado de vacunación. No hubo nada nefasto en su muerte”.

Wahl falleció, de 49 años de edad, murió el pasado viernes 9 de diciembre durante la prórroga del partido Argentina y Países Bajos, en el Estadio Lusail.

El periodista se desvaneció en su silla de la tribuna de prensa y, durante media hora, fue atendido por servicios de emergencia, que se lo llevaron a un hospital de Doha pero no lograron reanimarlo.

A lo largo de esa semana Wahl se había quejado de problemas respiratorios e incluso fue atendido por lo que se creía era una posible bronquitis.

