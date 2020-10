Virgil van Dijk se someterá a una operación de ligamentos de rodilla. Liverpool ligó su segundo partido sin victoria en la Premier League el sábado, después de empatar en el Derbi de Merseyside ante Everton, pero el juego salió más caro de lo vaticinado. Este día, los Reds confirmaron que Virgil van Dijk se someterán a una operación para reparar una ruptura de ligamentos de una de sus rodillas.

Virgil van Dijk will undergo surgery on the knee injury sustained during Saturday’s 2-2 draw at @Everton.

Following surgery, Virgil will begin a rehabilitation programme to enable him to reach full fitness as soon as possible.

You'll come back stronger, @VirgilvDijk 💪

